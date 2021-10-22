Псков, , 16:17 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям 22 октября рассказал о тяжелой ситуации в регионе с распространением COVID-19 и введении дополнительных ограничительных мер.

Михаил Ведерников Pskov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Напомним, с 25 октября, и в последующие дни будут усилены ограничительные меры, они коснутся, в том числе, детей и пожилых людей. С 30 октября вводится система QR-кодов.

По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области регистрируется примерно 270 случаев заболевания в сутки (за 21 октября — 274), амбулаторное лечение проходят более пяти тысяч человек. В больницах коечный фонд расширен до 1045 мест, его загруженность не падает ниже 80%. Все реанимационные койки заняты.

«Наша система здравоохранения работает, используя максимум доступных ресурсов. На пределе работают врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, участковые терапевты», — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

По словам Ведерникова, в регионе приняли решение не объявлять дополнительные выходные вдобавок к общефедеральным нерабочим дням в период с 30 октября по 7 ноября.

«Последние дни мы детально анализировали ситуацию с экспертами. Взвесив риски, все «за» и «против», мы приняли решение не объявлять дополнительную неделю нерабочих дней», — сказал лава региона.

Ведерников отметил, что власти уже приняли решения, которые позволяют обойтись без локдауна и остановки экономики. «Они тоже достаточно жесткие, и даже в какой-то части болезненные, но не такие радикальные, как могли быть», — заметил губернатор.

Ведерников призвал жителей как можно скорее привиться от коронавируса.

«Ограничения и возможная болезнь — это куда хуже, чем безопасная вакцина. Тем более, что ее эффективность подтверждена практикой и временем», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине «закручивают гайки» в борьбе с коронавирусом