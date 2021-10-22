Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Победа на выборах мэров городов Грузии кандидатов от оппозиционных партий не даст им ощутимых преимуществ. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на встрече с избирателями в городе Сенаки (Самегрело-Верхняя Сванетия).

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

«Я говорю гипотетически, если в любом муниципалитете пройдет другой кандидат, без центрального правительства у него просто нет перспективы. Это самообман», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что в городских собраниях, которые должны утверждать решения мэров, больше всего голосов у правящей партии «Грузинская мечта». Кроме того, решения о выделении средств городу принимает центральная власть.

Ранее Гарибашвили призывал сторонников «Мечты» мобилизоваться и не допустить победы на выборах кандидатов от партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах. В 17-и из них будет идти борьба между кандидатами от «Мечты» и ЕНД.