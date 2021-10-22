Джакарта, 22 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Посол Китая при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) надеется, что страны-участницы блока откажутся от сделки по созданию атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS между США, Австралией и Великобританией, сообщает CNN Indonesia.

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«Я считаю, что у стран региона есть свои причины отклонить шаг Соединенных Штатов», — заявил посол Китая при АСЕАН Дэн Сицзюнь.

По его словам, AUKUS наносит серьезный ущерб региональной безопасности.

Несколько стран выразили протест против трёхстороннего соглашения. Индонезия предупредила, что сделка может спровоцировать гонку вооружений и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Малайзии заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должна пересмотреть политику невмешательства в условиях обострения кризиса в Мьянме.