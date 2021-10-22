Брюссель, 22 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки встретился в Брюсселе с оппозиционным французским политиком, экс-кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. Стороны обсудили конфликт Варшавы и Брюсселя по поводу решения Конституционного суда Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Отмечается, что по итогам переговоров Марин Ле Пен поддержала позицию Польши и осудила резолюцию Европарламента с осуждением решения Конституционного суда Польши. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в рамках отстаивания суверенитета европейских стран от Брюсселя.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления.