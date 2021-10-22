Челябинск, 22 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Группу лиц, подозреваемых в хулиганстве с применением оружия, задержали в Челябинске, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Изъятое оружие

«Установлено, что задержанные совершили ряд падений на торговцев нескольких рынков Челябинска, запугивая их и вымогая деньги, организовывали массовые драки», — говорится в сообщении.

Задержали участников группировки сотрудники полиции, челябинского ОМОНа и регионального управления ФСБ. Расследуется уголовное дело.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Изъятые боеприпасы

У задержанных при обыске изъято четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и экстремистская литература.