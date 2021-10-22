Москва, , 15:59 — REGNUM Российские корпорации прорабатывают возможность участия в новых проектах в Боливии, заявил 22 октября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров коллегой из Боливии Рохелио Майтой.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лаврова, у двух стран есть обоюдная заинтересованность в наращивании и диверсификации торговли, реализации крупных инвестиционных проектов, энергетике.

Глава МИД РФ напомнил в том числе о проекте «Газпрома», который уже несколько лет работает на боливийском месторождении Инкауаси.

Кроме того, добавил дипломат, Росатом предложил Боливии целый ряд направлений сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии: в медицинских, промышленных, сельскохозяйственных и других целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Боливии Рохелио Майта на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что за российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от коронавирусной инфекции.

Читайте также: Глава МИД Боливии: население предпочитает прививаться «Спутником V»