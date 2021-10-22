Кострома, 22 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года смертность в Костромской области превысила рождаемость в три раза. Об этом со ссылкой на данные ЗАГС Костромской области сообщает ИА REGNUM.

Кладбище

За этот период в регионе родилось 382 ребёнка и умерло 1125 человек. Такая же ситуация складывалась в январе текущего года, тогда на 1116 смертей было зарегистрировано 336 рождений.

Всего за январь-сентябрь в Костромской области зафиксировали 8597 смертей и 3727 рождений. Смертность превысила рождаемость в 2,3 раза. Схожее положение дел в Ярославской области, там за 9 месяцев текущего года умерли 17 485 человек и появились на свет 7711 малышей.