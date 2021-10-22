Новосибирск, 22 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Новосибирская область стала одним из лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по количеству тех, кто принял участие в переписи населения дистанционно. Об этом сообщила мэрия города Новосибирска.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

По данным Росстата, на 13:00 (время московское) сегодня, 22 октября, 275 тысяч жителей региона прошли перепись дистанционно на портале Госуслуг — 9,9% от количества жителей в Новосибирской области.

В городской администрации напомнили, что в переписном листе на Госуслугах можно заполнить анкету не только за себя, но и за членов своего домохозяйства.