Тула, 22 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Присутствие продукции тульских производителей на прилавках крупных торговых сетей будет расширено. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 22 октября на совещании первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Валерия Шерина с руководством X5 Group. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества компании и региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел совещание с руководством X5 Group

«Губернатор Алексей Дюмин и региональное правительство уделяет большое внимание тому, чтобы местные производители наращивали своё производство, а покупатели могли найти их товары — знакомые и качественные — недалеко от дома. Для этого важно выстраивать максимально прозрачные и продуктивные отношения между поставщиками и крупными торговыми сетями», — отметил Валерий Шерин.

Первый замглавы региона приветствовал главного исполнительного директора X5 Group Игоря Шехтермана от имени губернатора Алексея Дюмина. Как отмечалось в ходе встречи, в Тульской области активно развивается сельское хозяйство, и для региона важно развивать каналы сбыта продукции и наращивать долю продукции местных товаропроизводителей в крупных торговых сетях. Игорь Шехтерман сообщил, что до конца 2023 года компания намерена открыть в Тульской области более 20 новых магазинов. Это даст региону 300 новых рабочих мест, а также позволит развивать сотрудничество с местными производителями.

Также 22 октября руководство X5 Group и заместитель председателя регионального правительства Александр Шаламов встретились с участниками программы «Сделано в Тульской области», которая уже больше года работает по поручению губернатора Алексея Дюмина. Сегодня к программе присоединилось 116 предприятий, 103 из которых производят пищевую продукцию. Продукция под логотипом «СТО» представлена в крупнейших федеральных торговых сетях X5 Group, «Магнит», «Верный», «ВкусВилл», SELGROS; региональной торговой сети «СПАР-Тула»; магазинах Тульского областного союза потребительских обществ. Также продукция поставляется на фермерские рынки, ярмарки, российские и иностранные маркетплейсы и в рестораны. Участники программы имеют возможность получить микрозаймы по льготной ставке (½ ключевой ставки ЦБ РФ) в размере до 5 млн рублей сроком на два года, а также и гарантии по кредитным обязательствам под 0,5% годовых в размере до 25 млн рублей. Александр Шаламов попросил Игоря Шехтермана оказать максимальное содействие в маркетинговом продвижении продукции с логотипом «СТО» на полках сети X5 Group.

Также участники встречи осмотрели выставку тульской продукции, на которой представлены тульские высококачественные сыры, хлебобулочная и кондитерская продукция, в том числе один из самых известных товаров не только в России, но и за рубежом — белёвская пастила. Добавим, что X5 Group сотрудничает с 25 местными поставщиками, 15 из которых поставляют свою продукцию за пределы Тульской области.