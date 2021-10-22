Волгоград, 22 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. По подозрению в серии телефонных мошенничеств задержаны двое жителей Волгограда. Мужчины обманом похитили выручку в 13 фитнес-клубах по всей России, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, один из злоумышленников обзванивал работников спортивных организаций, представлялся руководителем и требовал срочно передать ему всю имеющуюся в кассах наличность. За деньгами приезжал курьер, который, получив деньги, переводил их на указанные ему счета. Другой подозреваемый обналичивал средства, сообщники затем делили их между собой. Мужчин задержали при поддержке Рогвардии в Краснооктябрьском районе Волгограда сразу после очередного звонка в фитнес-клуб.

В полиции считают, что подозреваемые причастны к хищениям в 13 спортивных организациях, расположенных в Омской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областях, Республике Чувашия, ХМАО-Югре и Красноярском крае.

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.