Уфа, 22 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве кондуктора в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Иван Иванов Кондуктор в трамвае

По версии следствия, рано утром в декабре прошлого года в г. Стерлитамаке фигурант уголовного дела, будучи в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта ТЦ «Арбат» напал на женщину, которая ждала служебный автобус.

В материалах дела указано, что обвиняемый житель г. Ишимбая нанес ей травмы, похитил сумку с личными вещами и скрылся. Женщина скончалась на месте от сильной кровопотери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя.

Сообщается, что 23-летний обвиняемый свою вину признал частично.

«Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.