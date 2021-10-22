В Башкирии мужчину обвинили в убийстве кондуктора
Уфа, 22 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве кондуктора в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, рано утром в декабре прошлого года в г. Стерлитамаке фигурант уголовного дела, будучи в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта ТЦ «Арбат» напал на женщину, которая ждала служебный автобус.
В материалах дела указано, что обвиняемый житель г. Ишимбая нанес ей травмы, похитил сумку с личными вещами и скрылся. Женщина скончалась на месте от сильной кровопотери.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и разбоя.
Сообщается, что 23-летний обвиняемый свою вину признал частично.
«Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.