Екатеринбург, 22 октября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство супруги фотограф Дмитрий Лошагин останется в колонии. Такое решение 22 октября принял Чкаловский райсуд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Против удовлетворения ходатайства выступали прокурор и администрация исправительного учреждения. Суд с ними согласился.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Чкаловский райсуд удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении. Но облсуд отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Напомним, фотограф был осуждён к 9 годам 10 месяцам заключения. По данным на 22 октября ему осталось отбыть 2 года 2 месяцев и 10 дней.