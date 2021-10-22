Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 октября провел встречу с главой Европейской службы внешних сношений Марко Маковцом и главой офиса ЕС в Косово Томашем Шуньогом.

Facebook.com/vetevendosje Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик поблагодарил представителей ЕС за визит и поддержку различных проектов и подчеркнул важность сотрудничества между Косово и ЕС.

Главной задачей встречи для Курти было смягчение ситуации после довольно сдержанной реакции Еврокомиссии на результаты его работы на посту премьер-министра.

Политик заявил, что Косово в эти месяцы перешло на новую ступень реализации реформ, которые ускорят его вступление в Евросоюз. По словам Курти, его правительство уделило особое внимание реализации тех рекомендаций ЕС, которые игнорировались его предшественниками.

При этом Курти подчеркнул, что в Косово могут критиковать ЕС, но «Европа — наш континент, а ЕС — наша судьба».