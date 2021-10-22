Тирана, 22 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 21 октября опубликовало данные из досье прокуратуры округа Кавая по расследованию гибели четырех российских туристов в зоне Черрет вечером 15 октября.

Stolbovsky Берат. Албания

Четверо отдыхающих из России были найдены мертвыми в отеле в Албании, на их телах не было обнаружено следов насилия. Предполагаемая причина смерти — удушье в результате отравления хлором.

Менеджер отеля, где проживали туристы, на момент происшествия находилась в другом месте: в 16:30 был произведен контроль помещений бассейна, в 18:20 она покинула рабочее в место, а около 22:00 получила сообщение о том, что четверо туристов находятся без признаков жизни в помещении для СПА-процедур.

Секретарша отеля сообщила, что туристы вернулись в отель после восьми вечера уставшие после дневного путешествия и пошли в бассейн, на вопрос о том, нуждаются ли они в дополнительных услугах, туристы ответили отказом и попросили оставить их одних. Вечером, когда сотрудники отеля хотели предупредить их о закрытии бассейна, на шезлонгах лежали мертвые.

Работник, отвечавший за дезинфекцию бассейна, сообщил, что 11 и 15 октября он высыпал в бассейн по одному мерному стакану с хлором, то есть дезинфекция проводилась в день смерти туристов.