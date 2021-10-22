Знаменск, Астраханская область, 22 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Астраханской области суд вынес приговор по делу бывшего заместителя директора регионального управления капитального строительства, которого обвинили в халатности при строительстве многоквартирного дома для сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Uriston.com Штраф

В марте 2015 года управлением заключило с подрядчиком контракт на строительство 24-квартирного жилого дома в городе Знаменске для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контракт был расторгнут в 2017 году через суд. Строительство остановили, но ответственный чиновник не обеспечил консервацию объекта незавершенного строительства, и здание пришло в неудовлетворительное техническое состояние.

В 2018 году был заключен новый контракт. Дом должны были достроить до декабря 2019 года, но из-за неудовлетворительного технического состояния строительных конструкций дома новый подрядчик не уложился в сроки и провёл ремонт на сумму более двух миллионов рублей за свой счёт. Дети-сироты не получили жилые помещения вовремя.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Суд счёл, что бездействие чиновника повлекло существенное нарушение прав нуждавшихся в жилье граждан, а также причинение подрядной организации крупного ущерба. Его признали виновным и оштрафовали на 80 тысяч рублей.