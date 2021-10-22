Сестрорецк, Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга из-за шторма затопило парковку со стоящими на ней автомобилями. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях.

Vk.com/sestroretskspb В Сестрорецке затопило парковку в ЖК (цитата группы «ВК» Наш город — Сестрорецк)

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Так, жильцы жилого комплекса бизнес-класса «Светлый мир», что возведен на берегу залива на месте бывшего пансионата «Дюны», были неприятно удивлены, увидев свои машины, затопленные под крышу на открытой парковке. По примерным подсчетам, под водой частично или полностью оказались около ста автомобилей. Причиной ЧП стал циклон, который поднял уровень воды как в Финском заливе, что находится рядом с ЖК, так и во впадающей в него поблизости реки Малая Сестра.

Заметим, что происшествие вызвало волну обсуждений в социальных сетей. Некоторые пользователи порадовались чужому горю со словами «богатые тоже плачут». Другие наоборот, удивлялись, как во время проектирования не могли учесть возможность наводнения.

Апартаменты в комплексе «Светлый мир» пользовались повышенным спросом у состоятельных петербуржцев и жителей Москвы.