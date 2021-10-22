Красноярск, 22 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае регистрируется рост числа заразившихся коронавирусом, в том числе среди беременных женщин. Число заразившихся беременных женщин в 2021 году превышает заболеваемость в 2020 году в 1,2 раза, сообщает региональный минздрав.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Отмечается, что особенностью течения коронавируса у беременных женщин в 2021 году является острое начало и более быстрое развитие осложнений заболевания, развитие пневмонии.

В минздраве напомнили, что в июле 2021 года для вакцинации беременных женщин от коронавируса был разрешён препарат «Гам-Ковид-Вак».