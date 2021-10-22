В Польше зафиксировали 468 попыток незаконного пересечения границы за сутки
Варшава, 22 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 468 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 22 октября.
Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом 14 нелегалов были задержаны. Из них 12 человек оказались гражданами Ирака, двое — гражданами Сирии. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.
Все задержанные при попытке пересечения польско-белорусской границы 22 октября — молодые люди. По мнению представителей польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.