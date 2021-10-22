Ярославль, 22 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Ярославле сильный ветер уронил несколько деревьев в разных районах города. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Yarnews.net Последствия сильного ветра в Ярославле

Больше всего стихия разбушевалось в центральной части города. Сильный ветер повалил несколько десятков деревьев, во многих местах оборваны провода. Из-за этого встали троллейбусы.

На перекрестке проспекте Ленина и улицы Республиканской, рядом с ярославским водоканалом дерево упало на проезжую часть, перегородив проезд. Так же на проспекте Ленина автобус маршрута № 32 вылетел с дороги. Как сообщили в мэрии города, он «вынужден был заехать на газон с пассажирами, пострадавших нет». Вероятно, он уходил от столкновения с упавшим деревом.

Сообщений о пострадавших пока нет.