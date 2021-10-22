Сеул, 22 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Новый электромобиль Hyundai Ioniq 6 станет конкурентом Tesla Model 3 и BMW i4. Об этом сообщает издание Auto Express.

Motor1 Hyundai Ioniq 6

Новинка станет второй моделью компании, собранной на «тележке» E-GMP. Сейчас автомобиль находится на стадии доработок. Будут вноситься корректировки в стилистику, габариты модели, а также в настройки его систем.

Ожидается, что новый Hyundai Ioniq 6 будет оснащён батареей ёмкостью 77,4 кВт-ч. Она позволит электрокару проехать без подзарядки более 500 км. В качестве силового агрегата у машины стоят два электромотора общей производительностью 305 л. с.

Внешность электрокара выполнена в стиле концепта Prophecy. Модель получила увеличенные передний и задний свесы. Интерьер электрокара будет оформлен в духе модели Ioniq 5.

Официальный дебют новинки состоится в следующем году.

Ранее Hyundai представил спецверсию седана Sonata под названием Night Edition. Она создана на базе стандартной 294-сильной модели Sonata N Line с добавлением затемненных элементов.

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