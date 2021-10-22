Уфа, 22 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Свыше 14 тысяч литров алкогольной продукции изъяли за 9 месяцев 2021 года из незаконного оборота в Башкирии. Об этом 22 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Донор Нет алкоголю!

По его данным, за шесть месяцев текущего года число преступлений, которые были совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось в Башкирии на 6,3%.

«Считаю, что политика в этой области должна быть комплексной и стабильной, нельзя снижать темпы ни в одном направлении», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным республиканского Роспотребнадзора, за январь-сентябрь 2021 года в Башкирии от отравлений спиртосодержащей продукцией умерли 129 человек.