Берлин, 22 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Все имеющиеся на сегодняшний день мощности для поставок природного газа из России в Европу используются надлежащим образом. Об этом 22 октября в ходе брифинга заявила представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.

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«Насколько высоки мощности, вам нужно уточнить у участников рынка», — добавила она.

Барон напомнила, что газ из России в Германию поступает по разным маршрутам: есть две нитки «Северного потока», поставки через Украину и по газопроводу «Ямал — Европа».

«Что касается «Северного потока — 2», то, как известно, идёт процесс сертификации», — цитирует ТАСС представителя министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что все поставщики, в том числе российский «Газпром», выполняют перед Германией обязательства по поставкам газа. Он добавил, что власти ФРГ внимательно следят за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находится в постоянном контакте с Россией по вопросам поставок энергоносителей.