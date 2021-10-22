Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Максим Резник в суде

Бывшему депутату грозит до трех лет лишения свободы, однако, по части 1 статьи 228 УК РФ., может быть назначено и более мягкое наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, или ограничения свободы.

«Обвинение полагает, что не позднее 14:30 мск 9 марта 2021 года Резник <…> незаконно приобрел для личного употребления наркотическое средство — каннабис (марихуану) массой 18,2 гр», — сообщили 22 октября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Материалы уголовного дела уже переданы судье.

Резник не признавал ранее своей вины. Напомним, с 18 июня 2021 года Резник находится под домашним арестом. Он пытался принять участие в сентябрьских выборах, но неудачно, и утратил депутатский статус.