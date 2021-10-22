Ростов-на-Дону, 22 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели трёх человек от отравления продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области возбудили следователи. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления продуктами горения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 21 октября в частном доме в хуторе Гаевка Неклиновского района были найдены тела трех человек — одного мужчины и двух женщин, с признаками отравления продуктами горения.

Кроме того, отмечается, что следователи совместно со специалистом газовой службы провели осмотр газового оборудования домовладении и имеющихся отводов продуктов горения, и назначили необходимые экспертизы.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане три жителя Каякентского района отравились угарным газом.