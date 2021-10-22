Москва, 22 октября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. вызвано сохраняющимся дефицитом со стороны промышленных сил, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 22 октября, комментируя повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Дисбаланс спроса и предложения приводит к скачку инфляции, и подъем ставки — одна из мер борьбы с ростом цен, причем временная. На ближайшие месяцы ожидания сводятся все же к развороту проинфляционных факторов, что может оградить ЦБ от дальнейшего монетарного ужесточения», — отметил эксперт.

Он полагает, что курс на смягчение возможен к концу первого полугодия 2022 года: «Снижение давления проинфляционных факторов может произойти по нескольким направлениям: замедление потребительского спроса, и здесь, к сожалению, может сыграть и фактор введения нерабочих дней на фоне бушующей пандемии. Производственные мощности вряд ли снизятся, а вот сфера услуг вновь рискует просесть. Охлаждение цен энергоносителей, что снизит давление на себестоимость иностранных производителей, а это весомый драйвер цен, учитывая наличие «импортируемой инфляции» в заграничных товарах и услугах. Наконец, немаловажный инфляционный аспект — тенденции рынка труда: нехватка трудовых ресурсов на фоне заградительных барьеров эпидемии вкупе с тяжелыми погодными условиями в последние месяцы и ускоряли продуктовую инфляцию».

Зельцер обратил внимание, что рубль встретил ставку ЦБ на максимумах года. «Наши оценки от начала 2021 года предполагали укрепление нацвалюты в область 70 руб. за доллар. Ориентиры исполнены. Для девальвации факторов не видно, но локальная коррекция валютных пар по факту решения регулятора возможна. Акции по-разному воспринимают изменение процентной ставки: для экспортеров, конечно, предпочтительнее более низкий курс, но валютная реальность полностью перекрывается высокими сырьевыми ценами на мировых рынках. Определенный позитив могут испытывать банки за счет роста маржи, но, учитывая ожидания грядущей монетарной паузы, видится, эти ставки уже сыграны», — добавил он.