Кишинёв, 22 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии в ходе заседания 22 октября приняли окончательное решение о введении в стране режима чрезвычайного положения в сфере энергетики из-за дефицита природного газа. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Сообщается, что за введение режима ЧП проголосовали 55 народных избранников. Он будет действовать с сегодняшнего дня до 22 ноября. В постановлении оговаривается, что это не должно помешать проведению местных выборов, которые назначены на 21 ноября.

ЧП в сфере энергетики предполагает, что будет установлен особый срочный режим закупки газа. На это нужно будет выделить дополнительные средства из бюджета. При газоснабжении абонентов возможны отступления от нормативов.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров вместо прежней цены $130 за тыс. кубометров. Оплаченных объёмов не хватает для обеспечения всех нужд республики. Переговоры продолжаются.