Люксембург, , 15:37 — REGNUM 22 октября в Люксембурге, напротив здания Суда Евросоюза, представители польской профсоюзной организации «Солидарность» устроили акцию протеста против решения Суда ЕС о необходимости закрыть польскую угольную шахту «Турув». Об этом сообщает Polskie Radio.

Протест Nathan Keirn

«Мы не позволим уничтожить тысячи рабочих мест и лишить снабжения электроэнергией миллионы жителей Польши. Наша шахта никому не мешала многие годы, а теперь её призывают закрыть», — заявил журналистам лидер профобъединения «Солидарность» Петр Дуда.

В протесте участвуют две тысячи активистов «Солидарности» и жителей Богатыни, где расположен топливно-энергетический комплекс «Турув».

»Люди специально приехали в Люксемюург, чтобы их услышала вся Европа. Мы больше не допустим таких ошибок, как в 90-е, когда Еврокомиссия закрывала польские верфи, шахты и металлургические заводы», — отметил во время демонстрации протеста в Люксембурге Петр Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению представителей Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом. Переговоры были отложены.