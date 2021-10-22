Кемерово, , 15:31 — REGNUM Кемеровский центр управления регионом (ЦУР) отработал более 50 тысяч обращений жителей в соцсетях за первый год. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Очень важно качественно и в срок отрабатывать все обращения жителей, оперативно решать их проблемы. Кузбасс стал вторым регионом Сибири, где начал работу ЦУР. За это время его оценили и на федеральном уровне: по итогам второго квартала 2021 года ЦУР Кузбасса признан лучшим в России», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что время первой реакции на обращения значительно сократилось.