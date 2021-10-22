Кишинёв, 22 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не сможет найти средства на компенсацию роста расходов на газ для всех жителей страны. Об этом 22 октября заявила в соцсети Facebook депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Елена Бондоренко, ссылаясь на заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Тарифы на газ

Депутат сообщила о выступлении главы правительства в парламенте. Гаврилица пришла туда в связи с обращением правительства в парламент о введении в Молдавии режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

«Каким категориям и в каком объёме эти расходы будут покрыты, не озвучивается. И вообще, сегодня премьер-министр не назвала ни одной цифры!» — написала Бондоренко.

Напомним, сегодня в правительстве Молдавии из-за нехватки газа одобрили введение в стране режима ЧП на 30 дней. Это вызвано тем, что затянулись переговоры о поставке голубого топлива из России. Молдавская сторона настаивает на том, что цена должна быть такой же, как до ее скачкообразного роста в последнее время.