Джакарта, , 15:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман заявил, что президент Джоко Видодо примет участие в закрытии саммита G20 в Италии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

Индонезии официально станет председателем в G20 с 1 декабря 2021 года по ноябрь 2022 года.

По данным пресс-секретаря, Джоко Видодо примет участие в конференции ООН по изменению климата, также известной как COP26. Мероприятие планируется провести в Глазго 31 октября — 12 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство будет уделять особое внимание странам южной части Тихого океана во время председательства в G20 в 2022 году.

Подробнее в материале: Индонезия уделит внимание странам южной части Тихого океана в рамках G20