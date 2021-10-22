Литовский теннисист Беранкис вышел в полуфинал Кубка Кремля
Москва, 22 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Литовский теннисист Ричардас Беранкис вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 22 октября сообщает ИА REGNUM.
gefun
Теннис
Встреча с французским теннисистом Адрианом Маннарино продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Беранкис один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки подаче и 1 из 8 брейков.
В полуфинале турнира Беранкис сыграет с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).