Красногорск, 22 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Подмосковье за неубранный борщевик начислено штрафов на сумму в более чем 400 млн рублей. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Ummagumma Борщевик

«Всего за истекший период 2021 года назначено свыше 3,7 тысячи штрафов на общую сумму более 400 миллионов рублей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Также он отметил, что в рамках подготовки к сезону борьбы с борщевиком в 2022 году началась работа по разработке дорожных карт и технических заданий по ликвидации сорняка. А также будет произведена корректировка единой карты пораженных этим растением территорий Подмосковья.