Москва, 22 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На мировом рынке продолжает рост цен по многим товарам, что создаёт угрозы для ценовой стабильности в России. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

ИА REGNUM Инфляция

«Инфляционное давление продолжает формироваться в том числе под воздействием цен на мировых рынках. Последнее время продолжила расти стоимость продовольствия, угля, цветных металлов и особенно природного газа. Удорожание газа влияет на цены азотных удобрений, что в итоге может дополнительно усилить ценовое давление на продовольственных рынках со стороны издержек сельхозпроизводителей», — заявила Набиуллина.

Впрочем, есть и товары, по которым наблюдается стабилизация и даже коррекция цен вниз, указала она.

«Это сталь, железная руда, драгоценные металлы, лес. Но пока нет уверенности, насколько устойчивы эти тенденции. Мировые рынки по-прежнему остаются источником повышенных инфляционных рисков», — отметила председатель Банка России.