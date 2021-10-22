Донецк, 22 октября 2021, 15:22 — REGNUM Переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации в Донбассе всё более стагнирует, заявила 22 октября министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
По её словам, на протяжении семи лет мирных переговоров позиция Киева не позволяет согласовать регламент проведения встреч контактной и рабочих групп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донецкая Народная Республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Украины и с просьбой содействовать освобождению задержанного украинскими силовиками представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка.
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