Донецк, , 15:22 — REGNUM Переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации в Донбассе всё более стагнирует, заявила 22 октября министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Год назад мы уже отмечали, что ситуация усугубляется, ухудшается, то сегодня можно констатировать, что она «ушла в минус», — цитирует её ТАСС.

По её словам, на протяжении семи лет мирных переговоров позиция Киева не позволяет согласовать регламент проведения встреч контактной и рабочих групп.

«Это лакмусовая бумажка, показывающая, что происходит в переговорном процессе», — добавила глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донецкая Народная Республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Украины и с просьбой содействовать освобождению задержанного украинскими силовиками представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка.

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