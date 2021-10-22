Донецк, 22 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации в Донбассе всё более стагнирует, заявила 22 октября министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Год назад мы уже отмечали, что ситуация усугубляется, ухудшается, то сегодня можно констатировать, что она «ушла в минус», — цитирует её ТАСС.

По её словам, на протяжении семи лет мирных переговоров позиция Киева не позволяет согласовать регламент проведения встреч контактной и рабочих групп.

«Это лакмусовая бумажка, показывающая, что происходит в переговорном процессе», — добавила глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донецкая Народная Республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Украины и с просьбой содействовать освобождению задержанного украинскими силовиками представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка.

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