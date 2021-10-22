Красноярск, , 15:23 — REGNUM Глава Красноярского края Александр Усс награжден орденом Александра Невского. Церемония вручения государственных наград состоялась в Москве.

Орден Александра Невского Goznak.ru

«Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности», — отметили в правительстве региона.

Напомним, что 29 сентября 2017 года в соответствии с Указом президента Российской Федерации «О досрочном прекращении полномочий губернатора Красноярского края» Александр Усс был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, на выборах за Александра Усса проголосовали 356 820 человек (60,19% избирателей). С 21 сентября 2018 года он является губернатором края.