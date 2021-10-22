Севастополь, 22 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Севастополе маленькая девочка искала еду в мусорном баке — ребенка спасла прохожая. В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено также в отношении должностных лиц системы органов профилактики — по статье о халатности, сообщили 22 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

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Сообщения о том, что жительница Нахимовского района Севастополя заметила у мусорных баков маленькую девочку, искавшую еду, появились неделей ранее в соцсетях. Женщина забрала ребенка домой, отмыла девочку, накормила и обратилась к правоохранителям. Следственные органы начали проверку, после чего было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что семья, в которой проживают девятилетняя девочка и её семилетний брат, уже состоит на учете в органах профилактики — мать детей злоупотребляла алкоголем, вела антиобщественный образ жизни. Дети оказываются на улице не в первый раз — в ноябре прошлого года девочку также заметили возле мусорных баков, а её брата тогда же видели в грязной одежде, слишком лёгкой для холодной погоды, на улице без присмотра взрослых.

«Должностные лица территориального подразделения органов опеки знали о непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, об уклонении их матери от воспитания. Осознавая, что имеются основания для изъятия малолетних из неблагополучной семьи, не приняли действенных мер для этого, оставив мальчика и девочку в опасных условиях. Сигналы о бедственном положении детей в семье должностными лицами были проигнорированы, чем жизнь и здоровье несовершеннолетних была поставлена под угрозу», — уточнили в СК.