Тюмень, , 15:20 — REGNUM В Тюменской области на должность заместителя губернатора назначена Мария Рудзевич. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Мария Рудзевич Пресс-служба губернатора Тюменской области

Мария Рудзевич будет исполнять обязанности директора департамента информатизации Тюменской области. Соответствующее распоряжение 22 октября 2021 года подписал губернатор области Александр Моор.

Мария Рудзевич родилась 16 октября 1978 года в деревне Андронова Свердловской области. В 2000 году она окончила Тюменский государственный университет по специальности «Информационные системы в бизнесе», в 2013 году — Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В правительстве Тюменской области трудится с 2004 года, начинала в региональном департаменте стратегического развития.