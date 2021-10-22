Берлин, , 15:18 — REGNUM Грамоты об увольнении действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель и членам её правительства будут вручены 26 октября. Они получат их из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 22 октября на брифинге сообщила представитель германского правительства Ульрике Деммер.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Деммер напомнила, что Меркель не войдёт в состав парламента нового созыва, но 26 октября она примет участие в учредительном заседании бундестага.

«Затем президент вручит канцлеру и её министрам во дворце Бельвю грамоты об окончании исполнения их полномочий», — сообщила Деммер.

Она напомнила, что после этого Меркель будет считаться исполняющей обязанности главы правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Германии, на выборах в бундестаг ФРГ, которые прошли 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС набрал 24,1% — это стало худшим результатом в истории консервативного блока. Либеральная Свободная демократическая партия заручилась поддержкой 11,5% избирателей, «Союз-90/Зелёные» — 14,8%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Добавим, что в начале текущей недели три партии в Германии договорились провести переговоры по созданию коалиционного правительства — победившая на парламентских Социал-демократическая партия (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз 90/Зелёные». Решение о проведении переговоров по формированию коалиции принято по итогам «зондирующих переговоров». На этом, новом этапе представители партий будут договариваться с союзниками о том, кто какое место займёт в правительстве.