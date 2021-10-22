Москва, 22 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Рост цен на ряд потребительских товаров может разогнать инфляционные ожидания. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей и роста издержке в животноводстве. Мясо, молоко, овощи — это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом весе потребительской корзины может разогнать инфляционные ожидания», — заявила Набиуллина.

«В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла. В сегодняшней ситуации уже повышенных ожиданий это влияние может быть ещё сильнее», — указала она.