Рыбинск, Ярославская область, , 15:20 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев приехал во двор на улице Горького в Рыбинске и встретился с жителями. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев во дворе Yarregion.ru

В доме в начале недели прорвало трубу отопления. Однако на сегодняшний день авария полностью устранена. Управляющая компания проводит проверку стояков, и до вечера тепло должно поступить во все квартиры.

«Михаил Евраев поручил мэру города это проконтролировать, а также проследить за тем, чтобы жителям сделали перерасчёт за недопоставленную коммунальную услугу», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Судя по фотографиям, Михаил Евраев пообщался с жителями дома. Вместе с ним были мэр Рыбинска Денис Добряков, и.о. замгубернатора Илья Баланин, и.о. зампредседателя правительства Максим Авдеев. Зачем глава региона приезжал во двор, если проблема уже решена, остаётся только догадываться. Тем более что масштаб проблемы, судя по всему, невелик.

Можно предположить, что таким образом врио губернатора решил продемонстрировать демократичность и близость к народу. Его предшественник с простыми людьми общался редко, за что его часто критиковали.

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