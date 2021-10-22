Красноярск, 22 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Семь сельхозкооперативов Красноярского края получили пятимиллионную поддержку. Об этом сообщает правительство региона.

REGNUM Сельское хозяйство

Отмечается, что средства — 35 млн рублей — были выделены из регионального бюджета.

«Конкурсанты софинансируют проект в размере не менее 10%, остальные затраты возмещает краевой бюджет. Объём вложений в реализацию задуманного — по силам и старожилам кооперативного движения, и новичкам сельхозкооперации, чья деятельность только набирает обороты», — отметил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Направление действует в крае второй год. Поддержка поможет получателям развить основные направления деятельности: увеличить закуп сельхозпродукции, привлечь в свои ряды новых пайщиков.