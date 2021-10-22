Красногорск, 22 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Подмосковье завершены все три этапа мероприятий по борьбе с борщевиком, запланированные на 2021 год. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Borshchevik-info.ru Борщевик

В общей сложности от сорняка было очищено свыше 18 тыс. гектаров земли, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Мы полостью завершили в текущем году все работы — три этапа мероприятий по борьбе с борщевиком на территории Подмосковья. В результате выявления новых очагов произрастания сорного растения общая площадь обработанных земель в Московской области составила более 18 тыс. гектаров», — сказал Воскресенский.