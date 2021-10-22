Пекин, 22 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Exeed обнародовал характеристики кроссоверов TXL и VX. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

CheryExeed Exeed TXL

В моторной линейке среднеразмерного кроссовера TXL будет присутствовать только один мотор. Его производительность составит 186 «лошадей». Полноразмерный кроссовер VX будет иметь турбированный силовой агрегат производительностью 249 л. с. (385 Нм). Расход топлива этого автомобиля составит 10 литров на 100 км.

Среди необычных опций у кроссовера TXL можно отметить «пульсирующую эмблему» на капоте. Если подойти к машине на расстояние трех метров или разблокировать двери с ключа, то она будет переливаться бело-лунным оттенком.

В салоне модели установлен широкоформатный экран мультимедийного комплекса, датчик качества, а также беспроводная зарядка телефонов.

Что же касается кроссовера VX, то у него можно отметить проекционный экран, трехзонный климат-контроль и подсветку салона по контуру.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые девять месяцев 2021 года в России были реализованы 10 022 единицы кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO, что является лучшим результатом продаж среди всех новых китайских моделей.

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