Москва, 22 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Несмотря на временный характер факторов, вызвавших рост инфляции в начале осени, эти факторы оказали влияние на инфляционные ожидания. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Picserver.org Инфляция

«В августе и особенно в сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза. Первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский сюрприз данных по инфляции вызван в основном временными факторами, мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за её влияния на инфляционные ожидания», — заявила Набиуллина.