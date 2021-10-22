Москва, 22 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Со стен московского Кремля ураганным ветром сорвало строительные леса. Видеозапись произошедшего 22 октября обнародовал телеканал «360».

Кремль

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

На запечатлённых кадрах видно, как сильным ветром конструкцию строительных лесов срывает со стен Кремля в Москве, и при этом один из зубцов получает повреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предупреждение о сильном ветре со скоростью 15−20 м/с в столице России выпустило ГУ МЧС РФ по Москве.