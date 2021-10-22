Москва, 22 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях наблюдаются массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, опубликованном 22 октября в телеграм-канале.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

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Массовые ограничения энергоснабжения связаны с неблагоприятными погодными явлениями, пояснили в ведомстве. Без энергоснабжения остаются больше 6 тыс. человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечены более 90 бригад в составе 317 человек и 97 единиц спецтехники. Минэнерго контролирует ситуацию с восстановлением энергоснабжения.

Кроме того, плохая погода может привести к отключениям энергии в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях. Энергетиков Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов перевели в режим повышенной готовности.

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