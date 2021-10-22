Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2021 года в Петербурге произведено 140 549 регистрационных записей об ипотеке (в том числе в сентябре — 15 093 записи). По сравнению с тем же периодом 2020 года рост регистрации ипотеки составил 38%, сообщили 22 октября в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройка Петербурга

Также с января по сентябрь 2021 года в Петербурге зарегистрировано 55 153 договоров участия в долевом строительстве (в том числе в сентябре — 6091 договор). По «долёвке» рост за 9 месяцев составил более скромные 5,2%.

Кроме того, по итогам 9 месяцев 2021 года общий рост электронной регистрации прав в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу составил 41%.

«В течение 2021 года мы наблюдаем рост интереса к удаленным сервисам и форматам взаимодействия со стороны наших заявителей. Около половины всех документов по учетно-регистрационным действиям уже поступают к нам в электронном виде: на ипотеку — 49%, договоров участия в долевом строительстве — 64%», — отметил руководитель Управления Владимир Корелин.