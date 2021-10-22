Ижевск, 22 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В ижевском микрорайоне Люлли на территории личного подсобного хозяйства выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Удмуртии.

skeeze Куры

В хозяйстве содержалось 33 головы кур. С 16 по 19 октября все птицы погибли, о чем собственник информировала управление только 19 октября.

Сейчас на неблагополучной территории проводится комплекс противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания. Определены границы очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

В управлении отметили, что болезнь способна быстро распространяться и массово охватывать поголовье птицы, приводя к массовой смертности и большому экономическому ущербу. Людей способны инфицировать лишь некоторые виды вируса группы А.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области зафиксировано 37 неблагополучных очагов по птичьему гриппу. Вспышки произошли в 12 городах и районах региона.

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