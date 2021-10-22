Ереван, , 15:11 — REGNUM Уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян обжаловал в Конституционном суде (КС) республики изменения в регламенте Национального собрания (парламента), ограничивающие работу журналистов в здании законодательного органа. Об этом омбудсмен 22 октября сообщил в соцсети Facebook.

Здание парламента Армении Marcin Konsek

«Работа журналиста, аккредитованного в Национальном собрании, должна регулироваться не с точки зрения борьбы с преступностью или обеспечения безопасности, а с точки зрения нормальной деятельности конкретного органа с уважением к профессиональной деятельности и без создания препятствий журналистам», — написал правозащитник.

Он отметил, что в заявлении есть ссылки на конкретные примеры нарушений в отношении журналистов, в том числе примеры применения к ним силы. В результате, как отмечает Татоян, СМИ не получают нужную информацию о работе парламента.

Напомним, в августе в парламенте Армении ограничили возможность нахождения журналистов в этом органе. Представителям СМИ выделили пространство, где они могут находиться. Заходить в кабинеты к депутатам разрешается только после согласования с ними.